DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Çin:Teknolojide devlet regülasyonu sıkıntısı'
İsrail askerleri Batı Şeria’da 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
Türkiye’de koronavirüs vakaları 22 bini aştı
Bireysel emeklilik bize ne sağlayacak?
Irak'ta en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
BM'den Arap ülkelerine 'Filistin' çağrısı
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti
Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisine konuk oldu
Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşı olunmazsa bağışıklık kazanılmıyor
Tunus'taki muhalif parti, Said'in aldığı kararlardan memnun
Rusya ve ABD'den ''silahların kontrolü ve anlaşmazlık'' görüşmesi
Analiz: Enflasyon beklentilerine revizyon ve politikanın pozisyonlanması
ABD'den Suriye'ye yeni yaptırım kararları
Eski AK Partili vekil Zeydan, CHP'ye katıldı
Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 12 ceset daha bulundu

TIMETURK / DÜNYA / Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 12 ceset daha bulundu

Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 12 ceset daha bulundu

Libyalı yetkililer, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde tespit edilen iki toplu mezardan 12 ceset çıkarıldığını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-07-28 18:33:51
Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 12 ceset daha bulundu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir tarım arazisinde yapılan kazılarda iki ayrı noktada toplu mezar tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu toplu mezarların birinden 2, diğerinden de 10 ceset çıkarıldığı aktarılırken, cesetlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Tespit edilen bu yeni toplu mezarlarla birlikte başkent Trablus'un banliyöleri ve Hafter milislerinin elinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinde tespit edilen toplu mezar sayısı 54'e ulaşmış oldu.

Libya makamları, Terhune kenti ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 125'in üzerinde cesede ulaştı.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada Terhune kentinde bulunan iki toplu mezardan 3 cesedin çıkarıldığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş