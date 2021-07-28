Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 12 ceset daha bulundu

Libyalı yetkililer, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde tespit edilen iki toplu mezardan 12 ceset çıkarıldığını duyurdu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir tarım arazisinde yapılan kazılarda iki ayrı noktada toplu mezar tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu toplu mezarların birinden 2, diğerinden de 10 ceset çıkarıldığı aktarılırken, cesetlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Tespit edilen bu yeni toplu mezarlarla birlikte başkent Trablus'un banliyöleri ve Hafter milislerinin elinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinde tespit edilen toplu mezar sayısı 54'e ulaşmış oldu.

Libya makamları, Terhune kenti ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 125'in üzerinde cesede ulaştı.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada Terhune kentinde bulunan iki toplu mezardan 3 cesedin çıkarıldığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.