Libya'nın başkenti Trablus’ta silahlı çatışma

Libya’nın batısında varlık gösteren iki silahlı grup arasında, başkent Trablus’un Suk Sulesa bölgesinde çatışma meydana geldi.

Libya yerel medyasına yansıyan görüntülere göre, çatışma nedeniyle başkentin sahil yolu uzun süre trafiğe kapandı. Bu bölgelerdeki kadın ve çocuklar arasında panik yaşandı.

Bazı kaynaklar, Trablus'un Şehitler Meydanı'na çıkan en önemli caddesi Ömer Muhtar'da da çatışma yaşandığını aktardı.

Trablus merkezli February TV kanalı, Savunma Bakanlığına bağlı 444 Tugayı'nın, duruma müdahale etmek ve bölgede mahsur kalan aileleri çıkarmak için çatışmaların yaşandığı Suk Sulesa bölgesine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Bazı kaynaklar çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Libya hükümeti ve resmi makamlardan ise gelişmelere ilişkin açıklama yapılmadı.

- Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı Başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Başağa 17 Mayıs'ta Trablus'ta sürpriz bir şekilde gelmiş, ancak başkentte yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle kentten aynı gün ayrılmak zorunda kalmıştı. Ülkede Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor. .