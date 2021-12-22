DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Libya Meclisi Seçim Komitesi: Seçimlerin zamanında yapılması imkansız
Borsa günü düşüşle tamamladı
Karagümrük - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Almanya, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten büyük endişe duyuyor
Evde gerçek salep nasıl hazırlanır?
İzmir’in ‘dokunulmaz’ kitaplı kütüphanesi
Memur ek zam bugün belli olur mu? 2022 memur zammı bugün açıklanır mı?
Smoothie nedir ve nasıl yapılır?
Bosna Hersek'te Sırp partilerinin binalarına baskın!
Tahvil ve bono gelirinde stopaj sıfırlandı
Göz yakmadan nasıl soğan doğranır?
Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?
ABD: 'İsrail’le kritik bir kavşaktayız'
Dolar ve altında son durum ne? Düşüş sürüyor mu?
Memurların hepsi toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı? Sendikaya üye olan tüm memurlara ikramiye yatacak mı?

TIMETURK / DÜNYA / Libya Meclisi Seçim Komitesi: Seçimlerin zamanında yapılması imkansız

Libya Meclisi Seçim Komitesi: Seçimlerin zamanında yapılması imkansız

Libya Meclisi Seçim Komitesi, başkanlık ve parlamento seçimlerinin daha önce belirlendiği üzere 24 Aralık'ta yapılmasının halihazırda 'imkansız' olduğunu belirtti.

14 Dakika Önce
2021-12-22 18:42:18
Libya Meclisi Seçim Komitesi: Seçimlerin zamanında yapılması imkansız

Seçimleri izlemekle sorumlu Komite, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih'e konuyla ilgili bir mektup gönderdi.

Aynı zamanda başkanlık seçimlerinde aday olan Salih'e gönderilen mektupta, "Seçimlerin, 24 Aralık 2021 şeklinde belirlenen tarihinde yapılmasının imkansız olduğunu size bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Libya Meclisi Seçim Komitesinin mektubunda ayrıca Salih'e "görevine yeniden başlaması, parlamento başkanlığını üstlenmesi ve oturumları yönetmesi" çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) kaynaklarından alınan bilgiye göre, devlet başkanlığı adaylığı nedeniyle görevine ara veren Başbakan Abdulhamid Dibeybe de yeniden görevine başladı.

ABD Büyükelçiliği, Libya seçimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi tartışmalarıyla ilgili endişesini ifade ederek, seçimlerin önündeki yasal ve siyasi engellerin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ülkelerinin geleceği için oy kullanmayı bekleyen Libyalıların endişesini ve hayal kırıklığını paylaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libyalı yöneticilerin, seçimlerin önündeki tüm yasal ve siyasi engelleri bir an önce kaldırması gerektiği vurgulanarak, anlaşmazlığın taraflarına, başkent Trablus başta olmak üzere Libya'da gerginliğin dindirilmesi için gerekli adımları atması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca "Libya halkının barış ve güvenliğine zarar verecek ve istenmeyen sonuçlar doğuracak tek taraflı adımlar atmanın ve askeri konuşlandırmalar yapmanın şu an zamanı değil." ifadelerine yer verildi.

Başkentin Zaviye ve Bab bin Gaşir bölgelerinde dün ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılırken, bazı caddeler toprak dökülerek trafiğe kapatılmış, Sidre ve Tarik eş-Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözlenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş