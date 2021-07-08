Libya, Kovid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıklayan Tunus'la sınırlarını 1 haftalığına kapattı

Libya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görülen komşusu Tunus ile hava ve kara sınırlarını 1 haftalığına kapatma kararı aldı.

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, alınan kararı, olağan bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Hammude, sınırları kapatma kararının, "kardeş ülke Tunus'taki salgın durumunun şiddetlenmesi, virüsün mutasyona uğramış Delta varyantındaki artış ve Tunus Sağlık Bakanlığının ülkenin sağlık sisteminin çöktüğüne ilişkin açıklamasının ardından" geldiğini açıkladı.

Sözcü Hammude, kararın ardından Tunus'ta mahsur kalan Libyalıların akıbetiyle ilgili olarak, Tunus'taki Libya Konsolosluğu aracılığıyla onlarla ilgilenileceğini kaydetti.

Hammude ayrıca, salgında mücadele önlemlerinin bir parçası olarak üniversite ve liselerde eğitime Kurban Bayramı sonrasına kadar ara verileceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.