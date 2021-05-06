Libya İstihbarat Başkanlığına yeni isim getirildi
Libya'da istihbarat biriminin başına Hüseyin Muhammed Halife el-Aib atandı.
Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İmad Trablusi'den boşalan İstihbarat Başkanlığı görevine Hüseyin Muhammed Halife el-Aib'in getirildiği kaydedildi.
İmad Trablusi geçen yıl Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından atanmıştı.
Uzun yıllar Libya istihbaratında çalışan ve aslen ülkenin batısındaki Cebel el-Garbi kentinden olan Aib, Trablus'ta yaşıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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