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Libya: İngiliz büyükelçiden Hafter'e ziyaret

İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Caroline Hurndall, ülkenin doğusundaki Bingazi kentini ziyaret ederek silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşme gerçekleştirdi.

1 Saat Önce
2022-03-29 01:05:20
Libya: İngiliz büyükelçiden Hafter'e ziyaret

İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Hurndall, görüşmeye dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Halife Hafter'e tekrar çatışma ortamına dönmekten kaçınma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Libya'daki tüm tarafları Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams ile ilişki kurmaya çağıran Hurndall, "Görüşmede Hafter ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve tüm yabancı paralı askerlerin Libya'dan çekilmesinin önemini tartıştık" ifadesini kullandı.

Öte yandan Büyükelçi Hurndall, Twitter'dan yaptığı bir diğer paylaşımda, Bingazi Belediye Başkanı Sagir Bujuary ve Vali Yardımcısı Ali el-Hibri ile de görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Şark'ulAvsat .

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