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TIMETURK / DÜNYA / Libya hükümetinden ‘seçim’ açıklaması

Libya hükümetinden ‘seçim’ açıklaması

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yerine vekaleten atanan Ramazan Ebu Cenah, hükümetin, ülkeyi, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere taşıma görevini yerine getirdiğini söyledi.

3 Dakika Önce
2021-12-13 01:01:40
Libya hükümetinden ‘seçim’ açıklaması

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yerine vekaleten atanan Ramazan Ebu Cenah, beraberindeki bakanlarla birlikte başkent Trablus'ta basına açıklamada bulundu.

"Hükümet, ülkeyi 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere taşıma görevini yerine getirmiştir." diyen Ebu Cenah, UBH'nin şeffaf ve özgür seçimlerin yapılması için Seçim Komisyonuna destek verdiğini ifade etti.

Ebu Cenah, UBH'nin, iktidarı sandıktan çıkan hükümete teslim edeceğini dile getirdi. İçişleri Bakanı Halid Mazin ise bakanlığın, seçim merkezlerinin korunması ve oy verme işleminin istenen şekilde tamamlanması için üzerine düşeni yerine getirdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Halime İbrahim de, seçim sürecinde gözlemcilik yapmaları ve teknik destek vermeleri için uluslararası gözlemcileri davet ettiklerini belirtti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğu için geçen hafta başbakanlık görevini yardımcısı Ramazan Ebu Cenah'a teslim etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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