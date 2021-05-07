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Libya güçleri İtalyan balıkçılara ateş açtı

Libya açıklarında avlanan İtalyan balıkçılara Libya Sahil Güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığı bildirildi.

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07.05.2021 00:09:01
Libya güçleri İtalyan balıkçılara ateş açtı

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Sicilya'nın Mazara del Vallo kentine kayıtlı üç balıkçı teknesine, Libya'nın başkenti Trablus'un kuzeydoğusunda 75 mil açıkta avlandıkları sırada Libya Sahil Güvenlik güçlerince ateş açıldığı belirtildi.

Olayda "Aliseo" isimli balıkçı teknesinin kaptanı Giuseppe Giacalone'nin kolundan hafif yaralandığı ifade edildi.

İtalyan donanmasına ait Libeccio fırkateynindeki personel tarafından yaralı balıkçı teknesinin kaptanına ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Bu arada, İtalyan parlamentosunda temsil edilen siyasi partiler olaya tepki gösterdi, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve hükümetten konuya açıklık getirmesini talep etti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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