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Libya: Dibeybe, 'İsraillilerle görüştü' iddialarını yalanladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ürdün'de İsrailli yetkililerle görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

47 Dakika Önce
2022-01-13 00:01:25
Libya: Dibeybe, 'İsraillilerle görüştü' iddialarını yalanladı

Suudi Arabistan'a ait El-Arabiya El-Hadath kanalının Dibeybe'nin Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrailli yetkililerle bir araya geldiğini öne süren haberiyle ilgili Libya'da “Hükümetimiz” isimli resmi platformda bir bildiri yayınlandı.

Hükümet adına yayınlanan bildiride, "Dibeybe, kendisinin İsrail hükümetinden yetkililerle görüşme yaptığı yönünde bir televizyon kanalında yayınlanan söylentileri yalanlıyor. Böyle bir şey olmadı ve olmayacak da. Filistin davasına yönelik tutumumuz net ve sabittir." denildi.

El-Arabiya El-Hadath kanalının bugünkü haberinde, Dibeybe'nin, Amman'da İsrail'in dış istihbarat servisi (Mossad) başkanı ile Libya ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüştüğü ileri sürülmüştü.

Haberde, Dibeybe'nin seçimler öncesindeki geçiş döneminde makamında kalabilmek için İsrail'in desteğini istediği iddia edilmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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