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Libya'dan Yunanistan'a 'Türkiye' cevabı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 'bazı ülkelerin Türkiye'yle imzalanan mutabakat muhtırasına kaşı çıkması beni ilgilendirmiyor' dedi

19 Saat Önce
2022-10-06 01:21:21
Libya'dan Yunanistan'a 'Türkiye' cevabı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe enerji alanında birçok ülkeyle anlaşmalar yapacaklarını söyledi.
Trablus merkezli "February" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Dibeybe, "Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor." dedi.

Türkiye ile imzalanan anlaşmalarda yanlış olmaması için bir yıl boyunca tartışıldıktan sonra imza attıklarını dile getiren Dibeybe, Türkiye ile yapılan anlaşma doğrultusunda Libya karasularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını söyledi.

Dibeybe, “Türkiye ile imzalanan deniz anlaşmasına göre, petrol arama çalışmaları yapılacak, haklarımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

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Türkiye ve Libya arasında petrol enerjisi ve hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasından rahatsız olan Yunanistan ve Mısır'dan tepki içeren açıklamalar gelmişti.

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