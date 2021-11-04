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TIMETURK / DÜNYA / Libya'dan Türkiye'ye övgü

Libya'dan Türkiye'ye övgü

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 'Türkiye ile imzaladığımız anlaşma olmasaydı bugün Libya'da seçimlerden bahsedemezdik.' dedi.

45 Dakika Önce
2021-11-04 17:26:49
Libya'dan Türkiye'ye övgü

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu, Türkiye'den övgüyle söz etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, isyancı komutan Hafter'in seçim kanununda hile yoluyla seçimlere girme çabasında olduğunu anlattı, "Çifte vatandaşlığı bulunanlar ve askerlerin seçimlere katılmasına izin vermeyi reddediyoruz" dedi.

Türkiye'nin, Libya hükümetiyle imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde meşru hükümete verdiği desteği de değerlendiren Mişri, "İsyancı Hafter'in saldırılarına Türkiye ve Katar dışında bütün ülkeler gözünü yumdu. Türkiye ile imzaladığımız anlaşma olmasaydı bugün Libya'da seçimlerden bahsedemezdik." ifadesini kullandı.

Libya'da seçimler için zaman daralıyor. Taraflar ise başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşı sağlayamadı.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun geçen yıl Kasım ayındaki toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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