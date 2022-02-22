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Libya’dan Rusya’ya ‘geri çekilin’ çağrısı

Libya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını reddettiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-02-22 23:54:13
Libya’dan Rusya’ya ‘geri çekilin’ çağrısı

Libya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı düzenlediği her türlü askeri operasyondan vazgeçmeye çağırdı.

Sözde Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin tanınması kararının reddedildiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtiyor ve Rusya'yı Ukrayna sınırından ve işgal altındaki Kırım'dan askerlerini çekmeye ve ateşkese çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Libya'da bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlere de işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Wagner güçlerinin hem Ukrayna Cumhuriyeti'nde hem de Libya'da yasa dışı varlığını kesin bir şekilde reddederek, Rusya'yı savaş dili yerine diyalog ve diplomasi dilini kullanmaya çağırıyoruz." AA .

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