Libya’dan Petrol Kurumundaki değişiklikle ilgili açıklama

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Ulusal Petrol Kurumu yönetim kurulundaki değişikliğe ilişkin, 'Hükümete bağlı bir kurumun yönetim kurulunda değişiklik kararının, iktidara talip olanların projelerini çökertmesini beklemiyordum.' dedi.

Başbakan Dibeybe, 12 Temmuz'da Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulu'nu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Mustafa Sanallah'ı görevden almasının ardından, ülkenin doğusundaki güçlerle anlaştığı şeklindeki iddialara açıklık getirmek üzere halka hitaben konuşma yaptı.

Libya hükümetinin resmi Facebook sayfasından yayımlanan konuşmada Dibeybe, "Hükümete bağlı bir kurumun yönetim kurulunda değişiklik yapma kararının, iktidara talip olanların projelerini çökertmesini beklemiyordum. Hükümet içindeki sıradan bir olayın bir projeye bel bağlayan uluslararası tarafları harekete geçirmesini beklemiyordum." dedi ancak ayrıntı vermedi.

Dibeybe, şöyle devam etti:

"Yaşananlar, Petrol Kurumu yönetim kurulunu herkesin uygun gördüğü şahsiyetlerle yeniden oluşturarak petrol ihracatının yeniden başlatılmasından ibarettir. Petrol Kurumu tek bir kişinin kontrolü altındayken yaşanan krizi hepimiz gördük. Yeni üyeler ise herkes tarafından kabul gören kişiler. Bu adımı atmak gerekiyordu."

Dibeybe, kurumun yönetim kurulundaki değişim sürecinin, petrol ihracatının başlamasıyla sona erdiğini ifade etti. Seçimler ve ulusal uzlaşı konusuna da değinen Dibeybe, "şüpheli ittifakları ve iktidarın bölüşülmesini kabul etmeyeceğini" aktardı.

Dibeybe, hükümetin, Yüksek Seçim Komisyonunun açıkladığı tarihte seçimleri yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Libya Ulusal Petrol Kurumunu 2015 yılından bu yana yöneten Mustafa Sanallah, Petrol ve Gaz Bakanlığının yazışmalarını dikkate almamak ve birden fazla kez gelir ve üretim bilgilerini gizlemekle suçlanıyordu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin, 12 Temmuz Salı günü, Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiği bildirilmişti.

Libya'da Ulusal Petrol Kurumu'nun yeni başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara'nın 14 Temmuz'da görevini resmen teslim aldığı açıklanmıştı. AA