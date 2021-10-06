DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bülent Ersoy Sefam Olsun şarkısının sözleri nedir? Bülent Ersoy Hani Bizim Sevdamız şarkısının sözleri nedir?
Belçika'da asgari ücret ne kadar?
Farah Zeynep Abdullah'tan tepki: 'Bunu da dosyaya ekle avukat'
Libya'daki parlamento seçimleri 30 gün ertelendi
ABD'de Müslüman mezarlığına saldırı
WhatsApp Sözleşmesi nedir?
CIA'nın dünyadaki muhbirlerinin ele geçirildiği ortaya çıktı
Kapitalizm nedir?
Katma Değer Vergisi (KDV) nedir?
Röportaj nedir?
Hangi ayda hangi balıklar tüketilmeli?
Hangi ayda hangi besinler tüketilmeli?
Facebook tarihi çöküşün nedenini açıkladı
Bakan Elvan’dan “OECD Bakanlar Konseyi” açıklaması
Papa özür bile dilemedi; üzgünmüş!

TIMETURK / DÜNYA / Libya'daki parlamento seçimleri 30 gün ertelendi

Libya'daki parlamento seçimleri 30 gün ertelendi

Libya'daki Temsilciler Meclisi (TM), parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden 30 gün sonra yapılacağını duyurdu.

23 Dakika Önce
2021-10-06 00:49:17
Libya'daki parlamento seçimleri 30 gün ertelendi

TM Sözcüsü Abdullah Bileyhik, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

"Parlamento seçimleri, başkanlık seçimleri gerçekleştirildikten 30 gün sonra yapılacak." ifadelerini kullanan Bileyhik, bu kararın "başkanın doğrudan halk tarafından seçilebilmesini sağlama arzusuna dayandığını" ileri sürdü.

Birleşmiş Milletlerin Libya'da çözüm için belirlediği yol haritasına göre başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta aynı anda yapılması planlanıyor.

TM'den tek taraflı adımlar

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde ve Mecliste oylamaya sunmadan başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Ardandan TM, 4 Ekim'de parlamento seçimleri kanununu çıkardığını duyurmuştu.

Ancak ülkedeki bir diğer yasama organı olan Devlet Yüksek Konseyi (DYK), Salih'in çıkardığı her iki kanunu da tek taraflı ve Suheyrat Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle "kanunsuz" ilan etmiş ve reddetmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş