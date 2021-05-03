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Libya'daki Müslüman Kardeşler Cemaati'nden dernekleşme kararı

Libya'daki Müslüman Kardeşler Cemaati, 'Diriliş ve Reform Cemiyeti' adı altında bir sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü açıkladı.

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03.05.2021 08:09:29
Libya'daki Müslüman Kardeşler Cemaati'nden dernekleşme kararı

Libya'daki Müslüman Kardeşler Cemaati, "Diriliş ve Reform Cemiyeti" adı altında bir sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü açıkladı.

Cemaatin sosyal medya sayfasında yapılan yazılı açıklamada, "Tüm Libyalılara, Allah'ın lütfu ve yardımıyla cemaatin, İslam'ın orta yol yaklaşımına ve öğretilerine uyma çağrısını yeniden canlandırmak için Diriliş ve Reform Cemiyeti adlı bir derneğe dönüştüğünü ilan ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kararın cemaat üyelerinin katıldığı birçok çalıştay ve diyalog turlarının yapıldığı 11'inci kurultayda alındığı ve cemaatin Libya'daki çeşitli kamu alanlarında yoğun çalışarak mesajını ileteceği aktarıldı.

Eski İhvan üyesi ve cemaatin siyasi kanadı Adalet ve Bina Partisi Üyesi Abdurrezzak Sergen, AA muhabirine, cemaatin, çalışmalarının yalnızca Libya içinde olması gerektiğine karar verdiğini, bu nedenle bir sivil toplum kuruluşu olarak cemiyete intikal ettiğini söyledi.

Sergen, bu kararla cemaatin Libya dışında hiçbir bağlantısının kalmadığını, küresel bir cemaat olarak Müslüman Kardeşler örgütüne de bağlı bulunmadığını, yalnızca ülke içinde çalışan bir cemiyet haline geldiğini kaydetti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan