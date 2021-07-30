Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, Misrata-Sirte sahil yolunun açıldığını duyurdu

Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, ülkenin doğu ve batısını birbirine bağlayan Misrata-Sirte sahil yolunun açıldığını bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Misrata-Sirte sahil yolunda trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için tüm önlemlerin tarafsız şekilde alındığı ifade edildi.

Açıklamada, sahil yolunun Misrata kentinin doğusundaki Ebu Karin Kapısı ile Sirte'nin batısındaki Otuzuncu Kapı arasındaki kısmının askeri araçlarca kullanılmaması kararı alındığı kaydedildi.

Komite ayrıca, sahil yolunu kullanacak resmi kişi ve heyetler konusunda ülkedeki resmi kurum ve makamlara kendileri ile koordinasyon içinde olmaları çağrısı yaptı.

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin vardığı anlaşma uyarınca 20 Haziran'da yolu açtıklarını ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin anlaşmaya uymadığını belirtmişti.

Libya ordusu 28 Temmuz'da da Misrata-Sirte sahil yolunun açılması için 5+5 Ortak Askeri Komite'ye Hafter milisleri ile iletişime geçmesi için yarına kadar süre tanımıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.