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Libya'da tutulan Mısırlı göçmenler serbest bırakıldı

Libya'nın başkenti Trablus'taki düzensiz göç merkezinde tutulan 90 Mısırlı serbest bırakıldı.

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21.06.2021 19:57:55
Libya'da tutulan Mısırlı göçmenler serbest bırakıldı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trablus'taki Mısır Diplomatik Misyon Başkanı Muhammed Servet Selim, 18 Haziran'dan bu yana Trablus'taki Düzensiz Göç Merkezinde alıkonulan 90 Mısır vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Açıklamada, Trablus'taki çalışmalarına geçen ay başlayan Mısır büyükelçiliğinin Libya makamlarıyla koordinasyon içinde sorunu çözdüğü kaydedildi.

Misyon Başkanı Selim, serbest bırakılanların çoğunluğunun Mısır'ın Minya kentinden olduğunu belirterek, bu kişilerin serbest bırakılmasında gösterdikleri çabadan dolayı Libya İçişleri Bakanı ve ülkedeki yetkililere teşekkür etti.

Muammer Kaddafi rejiminin yıkıldığı 2011'den bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sahne olan Libya, son yıllarda Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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