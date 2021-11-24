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Libya’da Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık başvurusu reddedildi

TIMETURK / DÜNYA / Libya’da Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık başvurusu reddedildi

Libya’da Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık başvurusu reddedildi

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için yapmış olduğu adaylık başvurusu reddedildi.

2 Saat Önce
2021-11-24 18:26:14
Libya’da Seyfülislam Kaddafi’nin adaylık başvurusu reddedildi

Adının açıklanmasını istemeyen Libyalı bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Libya yargısınıın Seyfülislam Kaddafi hakkında nihai yargı kararı olduğu için 24 Aralık başkanlık seçimlerine yönelik adaylık başvurusunu reddettiğini, Kaddafi'nin, hakkındaki mahkeme kararının kaldırıldığına dair bir belge ibraz edemediğini" ifade etti.

Kaddafi, 14 Kasım'da Yüksek Seçim Komisyonunun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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