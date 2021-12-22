Libya'da seçimler çıkmaza girdi! Trablus'ta askeri hareketlilik

Libya Parlamentosu, ülkede cuma günü yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 'imkansız hale geldiğini' bildirdi. Öte yandan başkent Trablus'un bazı bölgelerinde ağır silahlı askeri birlikler konuşlandırıldı.

Libya'da siyasi kriz sürüyor. Libya Parlamentosu, ülkede cuma günü yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 'imkansız hale geldiğini' bildirdi. Parlamento Seçim Komitesi ayrıca, seçim için yeni bir tarih de belirtmedi.

Uzmanlara göre seçime iki gün kala yapılan açıklama, uluslararası kamuoyu destekli barış sürecini kaosa sürüklerken geçici hükümetin meşruiyetini de şüpheli hale getirdi.

Diğer yandan adayların seçime uygun olup olmadığı ve seçim kuralları üzerinde uzun süredir devam eden tartışmalar, bu yönde bir resmi açıklamasının gelebileceğine işaret ediyordu.

Seçimleri izlemekten sorumlu Meclis Komisyonu Başkan Vekili el-Hadi el Sagir, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'e gönderdiği mektupta, başında bulunduğu komisyonun, "seçimin 24 Aralık'ta planlandığı gibi yapılmasının imkansız hale geldiği" kanaatine vardığını bildirdi.

Sagir mektubunda, oylama için yeni bir tarih belirlenip belirlenmediğini veya tamamen iptal edilip edilmediği konusunda detay vermedi.

AA'nın haberine göre de, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulundu.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun yönetimin barışçıl bir şekilde el değiştirebilmesi için özgür ve şeffaf bir seçim yapılması görevini üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Komisyon, Temsilciler Meclisi ile koordineli olarak seçimlerin birinci turunun 24 Ocak 2022 tarihine ertelenmesini öneriyor." ifadelerine yer verildi.

Seçim hazırlıkları için oluşturulan komiteler feshedildi

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad el Sayih, dün (21 Aralık), seçim hazırlıklarına destek için bölgelerde oluşturulan seçim komitelerini feshetme talimatı vermişti.

Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimleri hazırlıkları kapsamında bölgelerdeki ofislerine destek amaçlı komiteler oluşturmuştu.

Ayrıca Komisyon, seçimlere iki gün kalmasına rağmen şu ana kadar nihai bir liste de oluşturamadı.

Seçimler, eski diktatör Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden sonra patlak veren iç savaşın ardından ülkede istikrarın sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyordu.

Başkent Trablus'ta askeri hareketlilik

Öte yandan başkent Trablus'un bazı bölgelerinde ağır silahlı askeri birlikler konuşlandırıldı.

El Ahrar televizyonuna göre, başkentin Zaviye ve Bin Gaşir bölgelerinde ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılırken, bazı caddeler toprak dökülerek trafiğe kapatıldı.

Sidre ve Tarik el Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözleniyor.

Yerel medyada Trablus'un güneyindeki Zintan kentinden ağır silahlı kamyonetlerin başkent Trablus'a doğru ilerlediğini gösteren videolar paylaşılıyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.