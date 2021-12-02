Libya'da seçim bürolarına silahlı soygun

Libya seçimlere hazırlanırken gelen bir haber ile sarsıldı. Başkent Trablus’ta bulunan 5 farklı seçim bürosuna silahlı soygun düzenlendi. 1 kişi kaçırıldı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Operasyon Odası Başkanı Said el-Kasabi, seçim kartlarının seçmenlere teslim süresinin dün sona ermesinden sonra bugün yazılı açıklama yaptı.

Kasabi, açıklamasında, sivil kıyafetli silahlı grupların Trablus'un farklı yerlerindeki 5 seçim bürosuna baskın düzenlediğini kaydetti.

Başkan Kasabi, silahlı kişilerin seçim bürolarındaki toplam 2 bin 381 seçmen kartına el koyduklarını ve itlaf ettiğini, 1 çalışanı da kaçırdığını dile getirdi.

Tartışmalı seçimler

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Meclis'te oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyi'ne başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.