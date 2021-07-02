Libya’da ‘Savunma Bakanlığı’ krizi

Başbakan Muhammed el-Menfi başkanlığındaki Başkanlık Konseyi'ne bakanları ve yardımcılarını belirleme yetkilerine ilişkin yasal metni göndermesi Libya geçici yönetimi içerisinde yeni bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasına neden oldu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin savunma bakanlığına aday göstermeye yasal hakkı olduğunu savundu. Muhammed el-Menfi başkanlığındaki Başkanlık Konseyi'ne bakanları ve yardımcılarını belirleme yetkilerine ilişkin yasal metni göndermesi Libya geçici yönetimi içerisinde yeni bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasına neden oldu.

Dibeybe, Menfi'nin önümüzdeki pazar günü başkent Trablus'ta düzenlenmesi planlanan bir toplantıya katılmasını ve savunma bakanı atamasını isteyen mektubuna yanıt olarak Başkanlık Konseyi'ne resmi bir yazı göndermekle yetindi. Dibeybe'nin salı akşamı gönderdiği mektup yerel basına sızdırıldı. Dibeybe'nin mektubunda Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) yol haritasında yer alan ve UBH Başbakanı olarak görevlerini ve Başkanlık Konseyinin bu konudaki rolünü netleştiren ortak yürütme yetkisine ilişkin bir bölüm de vardı.

Şarku'l Avsat'a konuşan UBH Sözcüsü Muhammed Hammude, Dibeybe'nin Başkanlık Konseyi'ne mektup gönderdiğini doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Başkanlık Konseyi'ne yakın kaynaklar ise Savunma Bakanı adaylığı konusunda istişarede bulunmak amacıyla Dibeybe'ye gönderilen mektubun, Cenevre'de yapılan LSDF'nin sonuçlarının uygulanması çerçevesinde Savunma Bakanlığı meselesinin çözülmesini amaçladığını aktardılar.

Fakat Dibeybe mektuba yanıt olarak Başkanlık Konseyi'ne LSDF'nin bakan adayları ve bununla ilgili yetkiye ilişkin sonuç ve çıktılarını hatırlattı. Dibeybe dün başkent Trablus'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'ın katılımıyla ‘Destekleyici Kuvvetler' başlığı altında düzenlenen Askeri Forum'a başkanlık etti.

UBH'den yapılan açıklamada, Askeri Forum'un çalışmalarının sonuçlarının uygulanması ve UBH tarafından yürürlüğe koyulması için hazırladığı bir forma göre destek güçlerini numaralandırmak için özel bir veri tabanı oluşturulması sonucuna varıldığı belirtildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Haddad ise açıklamasında, Askeri Forum'un görevlerini yerine getirirken karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden gelme sözü verdi.

Diğer yandan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) Abdoulaye Batili başkanlığında bir heyeti, başkent Trablus'ta kabul etti.

Dün Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, heyetin görüşmede, Başkanlık Konseyi'nin Libya'da istikrarın yeniden sağlanması konusundaki rolünün yanı sıra geçtiğimiz aylarda özellikle ulusal uzlaşı projesinin başlatılması ve devlet kurumlarının birleştirilmesine yönelik çabalarına ve ateşkes konularında başarılarına övgüde bulunduğu belirtildi. Heyet başkanı Batili açıklamasında Menfi ile yapılan görüşmenin, UNSMIL'in çalışmalarını geliştirmeye ve çeşitli faaliyetlerini değerlendirmeye devam etmek için Başkanlık Konseyi'nin gözlemlerini dinlemek amacıyla gerçekleştiğini söyledi.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Menfi başarılarına övgüde bulunduğu UNSMIL'in çalışmaları hakkındaki gözlemlerini aktardı.

Bir diğer gelişmede, Başbakan Dibeybe, önceki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından kurulan Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Genel Kurumu'nun çalışmalarına son verdi.

Başbakan Dibeybe'nin dün aldığı karara göre Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Genel Kurumu'nun tüm varlıkları Genel Elektrik Şirketi'ne (GECOL) devredilecek.

Kaynak: Şarkul Avsat

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