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Libya'da istifa depremi!

İkinci hükümetin kurulmasıyla ilgili tartışmalarının sürdüğü Libya'da iki bakan mevcut hükümetten istifa etti.

20 Dakika Önce
2022-03-10 09:23:01
Libya'da istifa depremi!

Ulusal Birlik Hükümeti Kamu Hizmeti Bakanı Abdulfettah el-Hoca ve Yasa Dışı Göç İşleri Devlet Bakanı İcdid Matuk görevlerinden istifa ettiklerini ve yetkilerini teslim etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İki bakanın yerel medyada yayımlanan görüntülü açıklamasında, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesi ve kurulan hükümete güvenoyu verilmesine duyulan saygı ifade edildi.

Bakanlar, "Ettiğim anayasal yemin, halkıma karşı olan sorumluluklarım ve Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması için yetkilerimi teslim etmeye hazır olduğumu vurguluyorum. Siyasi bölünmenin bir parçası olmayacağımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki bakanın da istifa ettiklerini duyururken aynı metni okuması dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi. .

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