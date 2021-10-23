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TIMETURK / DÜNYA / Libya'da IŞİD’e yönelik operasyon

Libya'da IŞİD’e yönelik operasyon

Libya makamları, ülkenin kuzeybatısındaki Msallata kentinde terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik operasyonda bazı üyelerin yakalandığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-10-23 22:18:44
Libya'da IŞİD’e yönelik operasyon

Terörle Mücadele Gücü Komutanı General Muhammed Zeyn, Libya'nın resmi haber ajansı LANA'da yer alan açıklamasında, Savcılık ile koordineli olarak Trablus'un güneyindeki Msallata kentinde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Zeyn, operasyonda bazı IŞİD üyelerinin yakalandığını ifade etti.

"Yurt içinde nerede olurlarsa olsunlar, terör ve aşırılık yanlısı grupların tüm hücrelerini demir yumrukla vuracağız." ifadesini kullanan Zeyn, operasyon hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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