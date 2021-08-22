Libya'da intihar saldırısı
Libya'nın orta kesiminde yer alan Zilla bölgesindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.
2021-08-22 17:55:01
Libya 218 kanalında yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusunun konuşlandığı Zilla bölgesindeki kontrol noktası bombalı saldırıya uğradı.
Haberde, saldırı nedeniyle yaralıların olduğu aktarıldı.
Haberde, geçiş noktasının yaklaşık 200 metre uzağındaki yakıt istasyonunun olaydan etkilenmediği ifade edildi.
Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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