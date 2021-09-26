Libya'da iki toplu mezar daha bulundu

Libya'da, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde 2 toplu mezar daha bulunduğu belirtildi.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Ekiplerin, Terhune'de 2 toplu mezar daha bulduğu ifade edilen açıklamada, mezarlar içindeki cesetlerin pazartesi günü çıkarılacağı bildirildi.

Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.