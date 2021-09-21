DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü düşüşle tamamladı
Danıştay'dan araç sahiplerini ilgilendiren karar
İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen malzemeler sergilendi
NASA, Ay'da iniş yapacağı alanı seçti
Hasta eşi için yaptığı kozalak pekmezini yılda 5 ton üretiyor
Türkiye'den çalınmıştı; satışının iptali ve iadesi istendi!
Biden: Yeni bir Soğuk Savaş peşinde değiliz
2021 Sağlık Bakanlığı atama kura değerlendirme sonuçları | Sağlık Bakanlığı atama değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
Libya'da hükümetten güvenoyu geri çekildi
BM Genel Sekreteri Guterres: Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor
Alman seçmenin kafası karışık; Merkel’den sonra siyasi kaos mu?
Hazine’den 725 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur? Çanakkale Köprüsü ücretli mi yoksa ücretsiz (bedava) mı?
Ankara kulislerinde CHP’nin HDP’ye önerdiği ‘şok teklif’ konuşuluyor

TIMETURK / DÜNYA / Libya'da hükümetten güvenoyu geri çekildi

Libya'da hükümetten güvenoyu geri çekildi

Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi'nin bu adımının kanunsuz olduğunu belirtti.

1 Saat Önce
2021-09-21 17:04:47
Libya'da hükümetten güvenoyu geri çekildi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih tarafından yürütülen Libya Temsilciler Meclisi (TM), Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nden (UBH) oy çokluğuyla güvenoyunu geri çektiğini iddia etti.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin bugünkü oturumunda UBH'den güvenoyunun geri çekilmesi yönünde oylama yapıldığını belirtti.

Buleyhık, oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun evet oyuyla hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi kararının onaylandığını aktardı.

Libya hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Devlet Yüksek Konseyi: "TM'nin adımı kanunsuz"

Ancak Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Sözcüsü Muhammed Abdunnasır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UBH'den güvenoyunun geri çekilmesi işlemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Abdunnasır, Anayasa Bildirgesini ve Libya Siyasi Anlaşmasını ihlal ettiği için bu eylemi kanunsuz ve bundan kaynaklanacak eylemlerin tamamının geçersiz olduğunu ifade etti.

Tobruk kentindeki TM, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih tarafından yürütülüyor.

TM'nin hükümetten güvenoyunu geri çekmeyi görüşmesi için bir diğer yasama organı olan DYK'nın da onayını alması gerekiyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş