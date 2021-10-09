DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rus medyası ülkedeki hapishanelerde işkence/tecavüz olduğunu doğruladı
Libya'da gözaltındaki 5 göçmen vurularak öldürüldü
'FETÖ’cü kaymakamlar nasıl yetiştirildi? Talimatlar ve beklentiler…”
Hama Katliamı'nın kilit ismi Rıfat Esed Şam'da mı?
'Adalet'in hukuk karnesi
Türkiye-Norveç: 1-1
Kübra Par: Aklım almıyor, toplu ulaşımda aşı şartı neden yok?
Burhan Akbudak gümüş madalya kazandı
'Altın Top' için yarışacak 30 isim açıklandı
BM'den 'temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır' kararı
‘Markete Çin Seddi…’
Babacan’dan ittifak açıklaması
Grip virüsü bulaştıktan kaç gün sonra ortaya çıkıyor?
Google iklim değişikliğini inkar eden reklamları kaldıracak
Türkiye, Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

TIMETURK / DÜNYA / Libya'da gözaltındaki 5 göçmen vurularak öldürüldü

Libya'da gözaltındaki 5 göçmen vurularak öldürüldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 düzensiz göçmenin vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

2 Saat Önce
2021-10-09 00:57:24
Libya'da gözaltındaki 5 göçmen vurularak öldürüldü

IOM Libya Direktörü Federico Soda, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trablus'taki bir gözaltı merkezinde güvenlik güçleri, Sahra Altı Afrika'dan 5 göçmeni vurarak öldürdü." ifadelerini kullandı.

Direktör Soda, olayın "korkunç koşullar altıda" 3 bin göçmenin bulunduğu kalabalık bir gözaltı merkezinde gerçekleştiğini belirtti.

Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş