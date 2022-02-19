Libya’da gençlere 50 bin dönüm toprak dağıtılacak

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 50 bin dönüm toprağın gençlere dağıtılacağını söyledi.

Başbakan Dibeybe, '17 Şubat Devrimi'nin 11. yıl dönümü münasebetiyle başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda düzenlenen kutlamada değerlendirmelerde bulundu.

"Gençlere önümüzdeki pazardan itibaren 50 bin dönüm toprak dağıtacağız" diyen Dibeybe, toprakların ve konutların öncelikle ihtiyacı olanlara dağıtılacağını kaydetti.

Dibeybe, "durdurulmuş projeler kapsamında mevcut olan 100 bin evin tamamlanması için krediyle beraber gençlere verileceğini ve evlilik destek fonu hibesinin de kesintisiz devam edeceğini" aktardı.

Ülkedeki hastaların yurt içi ve yurt dışında durumunun takip edilmesi için bir komite kurulduğunu ve 1 milyar dinar tahsis edildiğini söyleyen Dibeybe, şu ifadeleri kullandı:

"Libyalılar sağlık sigortasını hak ediyor. Cuma günü emeklilere sağlık sigortası kartları dağıtmaya başladık. Yaşam ve istikrar istiyoruz. Artık ülkemizde savaş istemiyoruz." .