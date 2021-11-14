Libya’da flaş gelişme! Hafter ve oğul Kaddafi’nin adaylıklarına engel

Libya Askeri Başsavcılığı, Yüksek Seçim Komisyonundan, Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etti.