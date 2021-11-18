Libya'da eski İçişleri Bakanı Başağa, başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı

Libyalı siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.