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TIMETURK / DÜNYA / Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

İç savaşın yaşandığı Libya'nın Sebha kentinde 6 kişiye ait toplu mezar tespit edildi.

2 Saat Önce
2021-12-04 20:55:32
Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

Sebha Emniyet Müdürlüğü Suç İnceleme Dairesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Aralık'ta yapılan inceleme sonucu 5 cesedin birlikte, birinin de ayrı bir mezarda olmak üzere 6 kişinin naaşının tespit edildiğini belirtti.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, kente 30 kilometre uzaklıktaki Barak el-Şati adlı bölgede toplu mezara rastladı. Cesetlerin kimlikleri ya da konuya ilişkin başka bilgi verilmedi.

Trablus'ta meşru yönetime karşı savaşan darbeci asker Halife Hafter'in kontrol ettiği bölgelerde tespit edilen toplu mezarlardan naaşların çıkarılma işlemleri devam ediyor.

Sebha kenti, halen Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor.

Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şimdiye kadar 250'yi aşkın cesede ulaşılırken bunlardan 70'e yakınının kimliği belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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