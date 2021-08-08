Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

Libyalı yetkililer, Terhune kentinde tespit edilen yeni bir toplu mezardan 10 ceset çıkarıldığını duyurdu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir tarım arazisinde yapılan kazılarda dün bir toplu mezar daha tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu toplu mezardan 10 ceset çıkarıldığı, bu kişilerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Tespit edilen bu yeni toplu mezarla birlikte başkent Trablus'un banliyöleri ve Hafter milislerinin elinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinde tespit edilen toplu mezar sayısı 55'e ulaşmış oldu.

Libya makamları, Terhune kenti ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 135'in üzerinde cesede ulaştı.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, son olarak temmuz ayında yapılan kazılarda 15 cesedin daha çıkarıldığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.