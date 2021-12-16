‘Libya’da başbakanlık binası kuşatıldı’

Libya'da 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenebileceği yönünde işaretlerin gelmesinin ardından başkent Trablus'ta silahlı grupların Başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığı bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı grupların Başbakanlık ve Savunma Bakanlığı binalarını kuşattığı bildirildi.

Sputnik'in yerel medyaya dayandırdığı habere göre kuşatmayı kimlerin gerçekleştirdiği bilinmiyor.

Sky News Arabia da Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve diğer Konsey üyelerinin, silahlı milislerin evlerine baskın yapma niyetinde olduğu bilgisinin ardından güvenli bir yere nakledildiği bilgisini paylaştı.

Olayın, ülkede düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 8 gün önce yaşanması dikkati çekti.

Dün de Trablus'ta seçimlerin ertelenmemesi talebiyle gösteri düzenlendi. Sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen eyleme katılan Libyalılar üzerinde "seçimlerin ertelenmesine hayır" ve "seçim sonuçlarını kabul etmelisiniz" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan aktivistlerden Faize Kaddafi, Libya'daki seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılmasını istediklerini söyledi. Kaddafi, ertelemenin Libya'ya zarar verdiğini ve ülkede bölünmeye yol açtığını savundu.

Gecikme yaşanacağı açıklanmıştı

Protestoculardan Osman Erhume ise "Libya'nın geçirdiği aşamalarından bıktık ve şimdi bağımsız Libya devletini inşa etmek istiyoruz. Seçim yapılmasını ve ülkeyi yönetmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi önceki gün yaptığı açıklamada, başkanlık ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılması konusunda kararlı olduklarını söylemişti.

Libya Yüksek Seçim Komisyonundan 12 Aralık Pazar günü yapılan açıklamada ise parlamento seçimleri için aday listelerinin açıklanmasında gecikme yaşanacağı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki görüşmelerin ardından Libya'da taraflar, parlamento ve başkanlık seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılmasında uzlaşmıştı.

Kaynak: rudaw.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.