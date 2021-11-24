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TIMETURK / DÜNYA / 'Libya'da 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması ülkeyi daha fazla çatışmaya sürükler'

'Libya'da 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması ülkeyi daha fazla çatışmaya sürükler'

BM Libya Özel Temsilciliğinden istifa ettiğini açıklayan Jan Kubis, ülkedeki siyasi ortamın seçimler öncesi son derece gergin olduğunu, seçimlerin yapılmaması durumunda Libya'nın daha fazla çatışmalara sürükleneceği uyarısında bulundu.

1 Saat Önce
2021-11-24 21:32:33
'Libya'da 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması ülkeyi daha fazla çatışmaya sürükler'

Kubis, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, istifa kararının ardından seçimlere kadar görevini sürdürmeyi teklif ettiğini ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisinden 10 Aralık'a kadar görevde kalmasını istediğini aktardı.

Libya'daki siyasi iklimin 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesi son derece gergin olduğunu vurgulayan Kubis, tüm taraflara ve adaylara siyasi rakiplerine saygı duyma ve seçim sonuçlarını kabul etme çağrısında bulundu.

Kubis, 24 Aralık seçimlerinin yapılmaması durumunda ise Libya'da durumun daha kötüye gideceği, ülkenin daha fazla bölünme ve çatışmalara sürükleneceği uyarısı yaptı.

Yüksek profilli bazı isimlerin başkan adaylığının uygun olup olmadığı endişelerinin de ülkede gerginliği artırdığını ifade eden Kubis, "Sürece ve bazı başkan adaylarına itirazlarda son söz yargıya ait. Yargı kararına saygı duyulmalı." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis ise Libya'daki seçim sürecini baltalamayan çalışan kim olursa olsun yaptırım uygulanmasını teklif etti.

Konsey'in geçici üyelerinden Norveç'in BM Daimi Temsilcisi Mona Juul ise BM Güvenlik Konseyi öncesi, AA muhabirinin savaş suçları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) aranan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkan adayı olup olmaması sorusuna, Libyalıların UCM ile iş birliği yapması gerektiğini ve Kaddafi'nin UCM'ye teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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