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TIMETURK / DÜNYA / Libya Başkanlık Konseyi seçimlerin eş zamanlı yapılmasında kararlı

Libya Başkanlık Konseyi seçimlerin eş zamanlı yapılmasında kararlı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, başkanlık ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

45 Dakika Önce
2021-12-14 20:25:46
Libya Başkanlık Konseyi seçimlerin eş zamanlı yapılmasında kararlı

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Konsey Başkanı Muhammed el-Menfi, başkent Trablus'ta Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Muhammed el-Hafi ile bir araya geldi.

Seçim sürecine hazırlık meselesinin ele alındığı görüşmede Menfi, Libya tarihinde önemli bir yeri olan bu sürece katkı sağlaması için yargı makamlarıyla temas halinde olmanın önemine dikkati çekti.

Menfi ayrıca başkanlık ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılması dışında başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede her iki seçimin de 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Seçimlerin altyapısıyla ilgili tartışmalar

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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