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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Abu Dabi Veliaht Prensi'yle Libya'daki siyasi durumu görüştü
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Abu Dabi Veliaht Prensi'yle Libya'daki siyasi durumu görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Libya'daki siyasi alanda yürütülen çalışmaları ele aldı.

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05.06.2021 20:24:07
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Abu Dabi Veliaht Prensi'yle Libya'daki siyasi durumu görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'a göre, resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'ye gelen Menfi, Bin Zayid ile görüştü.

İkili, farklı alanlardaki ilişkiler, Libya siyaset sahnesindeki son gelişmeler ve bu alanda ilerleme sağlanması için harcanan çabalar ile iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuları masaya yatırdı.

Bin Zayid, görüşme sırasında ülkesinin, Libya'ya her türlü desteği sunmaya ve iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

BAE-Libya arasındaki derin ilişkilere atıfta bulunan Menfi ise bu ilişkilerin iki ülkenin menfaatine olacak şekilde geliştirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Taraflar görüşmede, Libya'da barış ve istikrarın tesisi ile toprak bütünlüğünün korunması için yürütülen çabaları koordine etmenin önemini vurguladı.

Menfi, göreve geldiği şubat ayından bu yana ilk kez BAE'yi ziyaret etti.

Libya krizine çözüm için Birleşmiş Milletler öncülüğünde oluşturulan Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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