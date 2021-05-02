DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'ABD nüfusundaki kayma Demokratlar'a yarayabilir'
Kanada'da koronadan ölenlerin sayısında büyük artış
Taliban, ABD'yi 'karşı eylem' konusunda uyardı
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Işık hayatını kaybetti
Libya Başbakanı Dibeybe, Türk işçilerle iftar yaptı
Çin Büyükelçiliği tepki çeken paylaşımı geri aldı
ABD medyası: Neom Projesi, Prens Selman'ın hırslarını yansıtıyor
Lille Teknik Direktörü: Burak Yılmaz sahanın ve haftanın lideri
Kolombiya'da vergi reformu gösterilerinde kan aktı
Tunus Cumhurbaşkanı Said, gerçek tehlikeyi açıkladı
İngiltere'de 3 bin kişiyle maskesiz ve mesafesiz eğlence denemesi
İran’ın nükleer anlaşmaya dönüşü için olumlu gelişme
Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı kılındı
Şanlıurfa'da elektrik direğinde patlama
Kırgızistan ve Tacikistan’ın çatışmasında Türkiye uzlaşma için devrede

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

Libya Başbakanı Dibeybe, Türk işçilerle iftar yaptı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk enerji firması ENKA'nın başkent Trablus'ta yapımını üstlendiği elektrik santralinin proje sahasını gezerek Türk işçilerle iftar yaptı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.05.2021 09:05:48
Libya Başbakanı Dibeybe, Türk işçilerle iftar yaptı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk enerji firması ENKA'nın başkent Trablus'ta yapımını üstlendiği elektrik santralinin proje sahasını gezerek Türk işçilerle iftar yaptı.

Canzur semtindeki Batı Trablus Elektrik Santrali'nde 350 kişinin yer aldığı iftar programına, Başbakan Dibeybe'nin yanı sıra Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma, Libya Elektrik Şirketi Müdürü İbrahim el-Fellah, ENKA yetkilileri ve projede çalışan Türk işçiler katıldı.

İftar öncesinde proje sahasını gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Dibeybe, şirket yetkililerinden projenin seyri hakkında bilgi aldı.

Burada kendisini karşılayan işçilerle tek tek selamlaşan Dibeybe, onlara "Hoşgeldiniz, nasılsınız?" diye Türkçe hitap ederek, kendileriyle sohbet etti.

AA muhabirinin projeyi yürüten ENKA yetkililerinden edindiği bilgilere göre, 680 megavat elektrik elde edilecek projenin 15 ayda tamamlanması bekleniyor.

iftar2_1 

Proje yetkilileri, Misrata kentinde 650 megavat kapasiteli ikinci bir projenin daha yürütüldüğünü ve bu yıl sonunda kente hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Libya Elektrik Şirketi Müdürü el-Fellah da Libya'da halihazırda 1000 megavat elektrik açığı bulunduğunu belirtti.

Ülkede üretilen 5 bin 500 megavatlık elektriğin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını aktaran Fellah, toplam 6 bin 500 megavat elektrik üretimine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan