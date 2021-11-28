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Libya Başbakanı Dibeybe'nin başkanlık adaylığıyla ilgili itiraz kabul edildi
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TIMETURK / DÜNYA / Libya Başbakanı Dibeybe'nin başkanlık adaylığıyla ilgili itiraz kabul edildi

Libya Başbakanı Dibeybe'nin başkanlık adaylığıyla ilgili itiraz kabul edildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna yapılan itiraz kabul edildi.

1 Saat Önce
2021-11-28 23:23:37
Libya Başbakanı Dibeybe'nin başkanlık adaylığıyla ilgili itiraz kabul edildi

Libya merkezli internet gazetesi Fawasel'in haberine göre, diğer başkan adayı Fethi Başağa ve bazı vatandaşlar, Başbakan Dibeybe'nin adaylığına itiraz etti. Temyiz Mahkemesi İtiraz Komisyonu itirazı kabul ederek, duruma ilişkin inceleme başlattı.

Adaylığının iptali anlamına gelmiyor

İtirazın kabulü Dibeybe'nin adaylığının iptali anlamına gelmiyor. İtiraz süresi içerisinde adaylar hakkında rakipleri veya vatandaşlar, Temyiz Mahkemesine gerekçe göstererek itiraz edebiliyor. İtirazı değerlendiren mahkeme, sonucu Yüksek Seçim Komisyonu'na bildiriyor.

Adayların başvurusunun iptal veya kabulü Yüksek Seçim Komisyonunun yetkileri arasında yer alıyor. Komisyon konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Kasım'da 73 adayın başvurusunun prensipte kabul edildiğini duyurarak itiraz sürecinin başladığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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