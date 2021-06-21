Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geride kaldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölünme döneminin artık geride kaldığını belirterek, 'ayrılık ve kinin bırakılması, istikrar için inşa ve kalkınmaya odaklanılması' çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölünme döneminin artık geride kaldığını belirterek, "ayrılık ve kinin bırakılması, istikrar için inşa ve kalkınmaya odaklanılması" çağrısı yaptı.

Libya'da hükümetin internet sitesi, Dibeybe'nin, iki yıldır kapalı olan Misrata-Sirte sahil yolunun yeniden açılması dolayısıyla yaptığı konuşmayı yayımladı.

Dibeybe konuşmasında, "Hükümet halkına yeni bir umut ve yaşam sayfası açma sözü verdi, sabırları ve zorluklara karşı gösterdiği tahammülden dolayı ülke halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeybe, şöyle devam etti:

"Hayat damarı olan sahil yolunun açılışına katılmaktan dolayı mutluyum. Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitmiştir. Üzerimize düşen, bölünmeyi reddetmek ve nefreti unutmaktır. Libya'nın yeniden eski konumuna kavuşması ve baskılardan kurtulması için ülkenin istikrarına, inşası ve kalkınmasına yönelmeliyiz."

Dibeybe, iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun açılışını bugün Twitter hesabından duyurmuştu.

Önemli bir ticaret yolu olarak bilinen Misrata-Sirte sahil yolu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin 2019'da başkent Trablus'a düzenlediği saldırılardan bu yana trafiğe kapalıydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.