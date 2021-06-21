DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD Donanması'nın patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem oluştu
Oğuz Atay sözleri | Oğuz Atay romanlarından en güzel sözler
Huawei, çocuklara özel yeni tabletini duyurdu
Normalleşmede yeni adımlar için gözler Kabine'de
Çini ve ipekle adım adım UNESCO’ya
Yaz Kur'an kursu kayıtları başladı
İran’daki nükleer tesiste 'acil durum'
Serdar Akinan kimdir? Serdar Akinan nereli kaç yaşında?
'Fatih Altaylı'nın da olduğu dört kişiye HaberTürk'ten 'izin verildiği' söyleniyor'
Mona Lisa'nın taklit tablosu 3.4 milyon dolara satıldı
Murat Özvardar kimdir? Hande Fırat'ın eşi kimdir? Murat Özvardar hayatı ve biyografisi
“Asiltürk’ün hamlesi emperyalist güçlerin Erdoğan’sız Türkiye projesini çöpe attı”
Bitcoin'de düşüş sürüyor
Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geride kaldı
AVM'ler pazar günü açık mı? AVM'ler kaça kadar açık?

Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geride kaldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölünme döneminin artık geride kaldığını belirterek, 'ayrılık ve kinin bırakılması, istikrar için inşa ve kalkınmaya odaklanılması' çağrısı yaptı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.06.2021 09:30:56
Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geride kaldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölünme döneminin artık geride kaldığını belirterek, "ayrılık ve kinin bırakılması, istikrar için inşa ve kalkınmaya odaklanılması" çağrısı yaptı.

Libya'da hükümetin internet sitesi, Dibeybe'nin, iki yıldır kapalı olan Misrata-Sirte sahil yolunun yeniden açılması dolayısıyla yaptığı konuşmayı yayımladı.

Dibeybe konuşmasında, "Hükümet halkına yeni bir umut ve yaşam sayfası açma sözü verdi, sabırları ve zorluklara karşı gösterdiği tahammülden dolayı ülke halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başbakan Dibeybe, şöyle devam etti:
"Hayat damarı olan sahil yolunun açılışına katılmaktan dolayı mutluyum. Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitmiştir. Üzerimize düşen, bölünmeyi reddetmek ve nefreti unutmaktır. Libya'nın yeniden eski konumuna kavuşması ve baskılardan kurtulması için ülkenin istikrarına, inşası ve kalkınmasına yönelmeliyiz."
Dibeybe, iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun açılışını bugün Twitter hesabından duyurmuştu.
Önemli bir ticaret yolu olarak bilinen Misrata-Sirte sahil yolu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin 2019'da başkent Trablus'a düzenlediği saldırılardan bu yana trafiğe kapalıydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş