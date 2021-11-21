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Libya Başbakanı Dibeybe: Başkanlık için adayım

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

25 Dakika Önce
2021-11-21 21:17:10
Libya Başbakanı Dibeybe: Başkanlık için adayım

Libya Yüksek Seçim Komisyonu'na bizzat gelerek başvuru yapan Dibeybe, çıkışta basın açıklaması yaptı. Halka hizmet için aday olduğunu vurgulayan Dibeybe, "Size hizmet etmek için aday oldum, başka bir şey için değil. Doğru yol göründü, sizleri umudunuzu kaybetmemeye ve bu yolda ilerlemeye çağırıyorum. Allah'ın izniyle yolumuza beraberce devam edeceğiz." dedi.

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Bundan sonra ülkede savaş yaşanmayacağını belirten Dibeybe, Libya'nın birlik ve beraberlik içinde egemen bir devlet olacağını söyledi. Devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi 14 Kasım'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ise 16 Kasım'da adaylık başvurusunda bulunmuştu. Geçen cuma günü başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Seyfülislam Kaddafi ve Halife Hafter'in adaylığını protesto etmişti.

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Libya Yüksek Seçim Komisyonu ise bugüne kadar toplam 56 kişinin devlet başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Tartışmalı seçim yasaları

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti. Son olarak TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu. ​​​​​​​BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında ise her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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