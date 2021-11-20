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Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü

Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü bildirildi.

1 Saat Önce
2021-11-20 19:17:52
Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) hayatta kalan göçmenlerden aktardığına göre, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan bir göçmen botunun batması sonucu 75'ten fazla düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Hayatta kalan 15 göçmenin Libya'nın batısındaki Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı belirtildi.

Yaşanan son trajediyle birlikte, bu yıl Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 1300'ü geçtiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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