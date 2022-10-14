'LGBT barı'na silahlı saldırı; 2 ölü

S﻿lovakya'da LGBT barında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki bir LGBT barında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını haybetti. Çarşamba akşamı şehrin merkezine yakın Teplaren adlı barda gerçekleşen olayda üçüncü bir kişi yaralandı. Polis, şüpheli saldırganın Perşembe sabahı ölü bulunduğunu bildirdi.

Yerel medya kuruluşları, neden böyle bir saldırı düzenlediği henüz açıklanmayan adamın sosyal medyada LGBT ve Yahudi kişilere karşı olduğuna işaret eden paylaşımlar yaptığını söyledi.

Genç adamın aynı zamanda aşırı sağcı bir siyasi partinin eski adayının oğlu olduğu belirtildi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Perşembe günü yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve ülkede hiçbir aşırılıkçı görüşün kabul edilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ise ülkedeki siyasetçilere nefret paylaşımları yapmama çağrısında bulundu.

Nefret suçu gibi görünen bu olayın ardından ülkede homofobik görüşlerin sonlandırılması için mücadele talepleri yeniden yüzeye çıktı.

Avrupa Birliği ülkesi olan Slovakya'da eşcinsel evliliğe izin verilmiyor.

Çarşamba günü TSİ 20:00'de düzenlenen saldırının ardından polis, saldırganı aramaya başladıklarını belirtti.

Polis yetkilileri, Perşembe günü yaptıkları açıklamada saldırganın bulunduğunu söyleyerek aynı kişi tarafından ikinci bir saldırı olmayacağı garantisini verdi.

'Acı dayanılır gibi değil'

Slovakya'daki LGBT kuruluşları saldırının ardından şaşkınlıklarını dile getirdi.

Saldırının gerçekleştiği barın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Acı dayanılır gibi değil" ifadesi kullanıldı.

Barda çalıştığı düşünülen yaralanan üçüncü kişinin hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

BBCTürkçe