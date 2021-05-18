Leyla Halid'in 1969'daki röportajı: Filistin'de zafere belki şimdi belki de 50 yıl sonra ulaşabiliriz

Dünyada uçak kaçıran ilk kadın olan Leyla Halid 1969 yılında verdiği röportajda Filistin davasının 50 yıl sürebileceğini dile getirmiş.

“Dünyada uçak kaçırma eylemlerini gerçekleştiren ilk kadın” olarak tarihe geçen Leyla Halid, 29 Ağustos 1969 tarihinde, 840 numaralı Los Angeles-Tel Aviv uçuşunu gerçekleştiren bir Amerikan uçağını kaçırarak bütün dünyanın dikkatini Filistin davasına çekmeyi başarmıştı.

Uçağın kaçırılmasının ardından tüm dünyanın gözü Halid'in üzerindeydi. Halid, 1969 yılında verdiği röportajda, “Yahudilerden bir seçim yapmalarını isteyeceğiz. Bizimle birlikte Filistin Devleti'nde eşit haklar temelinde barış içinde yaşamayı seçme hakkına sahipler. Bu durumdan memnun olmazlarda ülkeden gidebilirler” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.