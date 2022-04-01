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TIMETURK / DÜNYA / Letonya'dan Rus askeri sembollerine yasak

Letonya'dan Rus askeri sembollerine yasak

Letonya Parlamentosu, 'Z' ve 'V' harflerinden oluşan Rus askeri sembollerinin halka açık sergilenmesini yasakladı. Parlamento ayrıca Sovyetler Birliği dönemine ait savaş anıtlarındaki halka açık etkinliklerin de yasakladığını duyurdu.

3 Saat Önce
2022-04-01 23:20:47
Letonya'dan Rus askeri sembollerine yasak

Letonya Parlamentosundan yapılan açıklamada, "Z" ve "V" işaretlerinin askeri saldırının ve savaş suçlarının sembolü haline geldiği için yasaklandığı belirtildi.

Parlamentonun İnsan Hakları ve Kamu İşleri Komisyonuna başkanlık eden Artuss Kaimins, "Rusya'nın Ukrayna'daki şiddet eylemlerini kınarken, 'Z', 'V' harfleri gibi Rus askeri saldırganlığını yücelten sembollerin veya bu amaçlar için kullanılan diğer sembollerin halka açık olaylarda yeri olmadığı konusunda kararlı bir tavır almalıyız." dedi.

Sovyetler Birliği dönemine ait savaş anıtlarındaki etkinliklere yasak

Parlamento ayrıca Sovyetler Birliği dönemine ait savaş anıtlarındaki halka açık etkinlikleri de yasakladı.

Bu kapsamda Sovyetler Birliği ordusunu veya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ordunun Letonya'yı işgalini temsil eden herhangi bir anıtın 200 metre yakınında da etkinliklere izin verilmeyecek.

Yasağa uymayanlara 350, kurumlara ise 2 bin 900 euroya kadar para cezası uygulanacak. .

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