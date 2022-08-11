Letonya'dan kritik karar: Rusya'yı 'terörizmin devlet sponsoru' olarak tanımlandı

Letonya Parlamentosu, aldığı bir kararda 'Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini, Ukrayna halkına karşı hedeflenen soykırım olarak kabul ediyor' ifadelerine yer verdi.

Letonya Parlamentosu, Rusya'yı 'terörizmin devlet sponsoru' olarak tanımladı ve Batılı ülkelere Moskova'ya yönelik daha kapsamlı yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.

Reuters'in haberine göre, Parlamento, perşembe günü aldığı bir kararda, "Letonya, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini, Ukrayna halkına karşı hedeflenen soykırım olarak kabul ediyor" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise söz konusu karar için Letonya Parlamentosu'na minnettar olduğunu açıkladı. .