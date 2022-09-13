Leonardo DiCaprio ve GiGi Hadid aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz günlerde Camila Morrone ile ayrılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun adı sürpriz bir isimle anılıyor. Yakışıklı oyuncunun, ünlü model GiGi Hadid ile birbirlerini tanıma evresinde olduğu konuşuluyor.

Titanik ile yıldızı parlayan ve birbirinden başarılı yapımla dünya çapında hayran kitlelerine sahip olan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio; sadece başarılarıyla değil, aynı zaman özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Uzun süreli ilişkiler yaşasa da sevgililerinin 25 yaşına gelmesiyle ilişkilerini bitiren 48 yaşındaki oyuncu, son olarak haziran ayında 25 yaşına giren ünlü model Camila Morrone ile ilişkisini sonlandırmıştı.

DiCaprio'nun adı ayrılık sonrası farklı isimlerle anılsa da ikiliye yakın kaynaklar DiCaprio ve Hadid'in bir ilişki içinde olmasa da birbirlerini tanımaya çalıştıklarını belirtiyor.

27 yaşında olduğunu biliyor mu?

Us Weekly'e konuşan bir kaynak ise; DiCaprio'nun, Hadid'e gözlerini diktiğini, ancak sarışın güzelin romantik bir ilişki içinde olmak istemediği için arkadaş olduklarını söylediğini belirtiyor.

DiCaprio ve Hadid arasındaki aşk dedikoduları sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle de DiCaprio'nun 25 yaşından büyük kimseyle olmaması bazı sosyal medya takipçilerinin haberi espri konusu yapmasına neden oldu. Bir kullanıcı Twitter'da, “Leo şimdi Gigi Hadid ile çıkmak mı istiyor? 27 yaşında olduğunu biliyor mu?” diye yazdı.

Malik'i şiddetle suçlamıştı

DiCaprio; Morrone 25 yaşına girdikten hemen sonra ayrılmış ve ayrılık nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama da yapılmamıştı. İkilinin dört yıllık bir ilişkisi vardı.

Gigi Hadid ise en son Khai adında 2 yaşındaki kızının babası Zayn Malik ile birlikte olmuş ancak ikili olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Hadid, Malik'in, kendisine ve annesine şiddet gösterdiğini iddia etmişti. .