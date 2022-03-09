Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağış

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 14 gündür devam ederken, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, Rusya'nın işgali karşısında mücadele veren Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağışladı.

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da 14 gündür insanlık dramı yaşanıyor.

Spor ve sanat sektöründen birçok ünlü isim Ukrayna'ya destek olurken Ukrayna kökenli oyuncu Leonardo DiCaprio, Rusya'nın işgali karşısında mücadele veren Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağışladı.

The Independent'ta yer alan habere göre; Oscar ödüllü yıldız Leonardo DiCaprio'nun büyükannesi Odessa doğumlu. DiCaprio'nun büyükannesinin 1917 yılında Ukrayna'dan Almanya'ya göç ettiği, burada da annesinin doğduğu biliniyor.

Uluslararası Visegrad Fonu, DiCaprio'nun Ukrayna için yaptığı 10 milyon dolarlık bağışı duyurdu.

Hollywood'dan Ashton Kutcher, Mila Kunis gibi isimler de Ukrayna için bağış kampanyasına katılmıştı. Mila Kunis de Ukrayna'da doğmuştu.

Leonardo DiCaprio kimdir?

Leonardo Wilhelm DiCaprio 11 Kasım 1974tarihinde ABD'de doğdu. Amerikalı oyuncu ve yapımcı. DiCaprio, 1990'ların başında televizyon reklamlarında görünerek oyunculuk hayatına başladı ve ardından Santa Barbara ve Growing Pains gibi dizilerde rol aldı. 1991'de Mahluklar 3 filmindeki Josh rolüyle sinema hayatına başladı. 1993 yılında Bu Çocuğun Hayatı filminde başrolde oynadı. Aynı yıl Gilbert'in Hayalleri filminde oynadı ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ilk Akademi adaylığını elde etti. Günlük ve Romeo + Juliet filmleriyle halk tarafından tanınmaya başlandı. 1997 yılında James Cameron'un Titanik filmiyle uluslararası üne ulaşmış oldu.

2000 yılından bu yana DiCaprio, geniş bir film yelpazesinde yaptığı çalışmalarla büyük beğeni topladı. DiCaprio'nun sonraki filmleri arasında; Demir Maskeli Adam, biyografik suç draması Sıkıysa Yakala ve ileriki zamanlarda çok defa çalışacağı Martin Scorsese ile olan ilk filmi New York Çeteleri yer aldı. Ardından biyografik film Göklerin Hakimi, siyasi gerilim filmi Kanlı Elmas, suç filmi Köstebek, Yalanlar Üstüne, dram filmi Hayallerin Peşinde, psikolojik gerilim filmi Zindan Adası, bilimkurgu filmi Başlangıç, biyografik film J. Edgar, western filmi Zincirsiz dönem draması Muhteşem Gatsby ve biyografik suç filmi Para Avcısı filmlerindeki oyunculuğuyla beğeni topladı.

DiCaprio Göklerin Hakimi ve Diriliş filmleriyle Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu, Para Avcısı filmiyle Müzikal ve Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödüllerini kazandı. Ayrıca Diriliş filmiyle ilk Akademi ve BAFTA ödüllerini kazandı.

Leonardo DiCaprio oynadığı filmler

DiCaprio oyunculuk hayatına 1990 yılında aynı isimli filmden uyarlanan Parenthood dizisiyle başladı. Parenthood'dan sonra DiCaprio The New Lassie ve Roseanne'nin yanı sıra Santa Barbara gibi dizilerde küçük rollerde oynadı. Parenthood dizisiyle Genç Sanatçı Ödülleri'nde En İyi Genç Erkek Oyuncu adaylığı elde etti. DiCaprio'nun ilk filmi, komedi, korku ve bilimkurgu türündeki Mahluklar 3 oldu. Kısa süre sonra Growing Pains dizisinde rolünü tekrarlayan bir oyuncu olarak yer aldı. DiCaprio büyük ekrandaki çıkışını 1992'te Bu Çocuğun Hayatı filmindeki başrol için Robert De Niro tarafından 400 genç erkek oyuncu arasından dikkatle seçilerek yaptı. 1993'te Gilbert'in Hayalleri filminde zihinsel engelli bir çocuğu oynadı ve ilk Akademi ve Altın Küre adaylıklarını elde etti.

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