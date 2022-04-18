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Le Pen, 620 bin avro yolsuzlukla suçlanıyor

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen yolsuzlukla suçlanıyor. Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu'nda görev yaparken 3 yakınıyla birlikte 620 bin avroyu kötüye kullandığı iddia edildi.

24 Dakika Önce
2022-04-18 00:25:31
Le Pen, 620 bin avro yolsuzlukla suçlanıyor

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala aşırı sağcı aday Marine Le Pen'e "yolsuzluk" suçlaması yöneltildi. AB'nin yolsuzlukla mücadele kurumu, Le Pen'i zimmetine para geçirmekle suçladı.

"620 bin avroyu kötüye kullandı"

Fransız haber sitesi Mediapart'ın sızdırdığı rapora göre, Le Pen, Avrupa Parlamentosu'nda görev yaparken 620 bin avroyu kötüye kullandı.

116 maddelik raporda, Le Pen'in yanı sıra babası Jean Marie Le Pen ve bazı Ulusal Parti yetkililerinin, AB fonlarını partinin amaçları için harcadığı iddia edildi.

Paris Savcılığı, dosyanın "incelenmekte" olduğunu duyurdu. Aşırı sağcı partinin sözcüsü, "suçlamaların zamanlamasının manidar olduğunu" söyledi.

"İddialar 10 yıldan eski"

Le Pen'in avukatı, raporda 10 yıldan eski iddiaların dile getirildiğini belirtti. Marine Le Pen'in herhangi bir yargı makamı tarafından çağrılmadığını açıkladı.

TRTHaber .

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