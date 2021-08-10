Le Monde: Taliban, Afganistan'da afyon savaşı başlattı

Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişini Batılı kaynaklardan aktaran Milliyet yazarı Güneri Civaoğlu, Fransız Le Monde ve Amerikan New York Times gazetesinin iddialarını köşesine taşıdı

Civaoğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm:

Taliban'ın Afganistan'daki hedefi “afyon üretim alanlarında kontrolü ele geçirmek... Dünyadaki eroinin yüzde 90'ını sağlayan kaynağa sahip olmak...”

Şimdiden Afgan afyon üretiminin yarısına el koymuş durumunda.

Le Monde'un Pazar nüshasında Taliban'ın bu hedefini anlatan bir haber analiz yayınlandı.

“Taliban, Afganistan'da afyon savaşı başlattı” başlıklı satırlar ilginçti.

“Yaptırımlar” nedeniyle finansal zorluklar ve silah alımları için zehir ticareti gelirleri çok önemli bir kaynak.

Silahların narkotikle değiştirildiği “kaçakçılık ağları” Taliban'ın ikinci adımı.

Lashkar Gah'ın başkenti olduğu Helmand eyaletinde BM'ye göre 2020'de tek başına tüm ülkenin haşhaş ekiminin yarısından fazlası gerçekleşiyor.

Bu kent artık Taliban'ın.

Bir örnek vereyim.

Kaçakçı vali

Ne ilginçtir ki Taliban'ın ele geçirdiği afyon ekimi Taliban'ın kurucusu Molla Ömer tarafından bir zamanlar yasaklanmıştı.

Bu yasak eşi görülmemiş bir titizlikle sürdürüldü.

ABD, 2001 yılında Taliban rejimimi dağıtmak için silahlı kuvvetleriyle müdahale ettiğinde “afyondan kurtarılmış bir Afganistan” vardı.

ABD, Afganistan'da etki alanını genişletince afyon kaçakçıları ve ekicileri yeniden dönüş yaptılar.

Öyle ki 2005 yılında Helmand Eyalet Valisi'nin evinde 9 ton afyon bulundu.

Balık baştan kokmuştu.

Molla Ömer'in koyduğu yasak çoktan hükmünü yitirmişti.

Trump yönetimi 2017 yılında artık afyon cenneti olan Helmand'a savaş jetleri ve insansız hava araçlarıyla operasyon yaptı.

“Demir Fırtınası” adlı bu operasyonla Taliban'ın elindeki eroin laboratuvarları bombalandı.

Amerika artık Afganistan'dan çekilirken Helmand eyaleti Taliban'ın “münhasır” kontrolünde.

Propaganda savaşı

Dünkü New York Times'a göre Afganistan'da Taliban 5 eyalet başkentini ele geçirdi.

Ayrıca diğer şehirleri de işgal ediyor.

Ancak...

Hükümet “hâlâ Taliban'a karşı üstün olduğu” izlenimini yaymaya çalışmakta.

Abartılı propaganda yayınları yapıyor.

“Afganistan'ın cesur güvenlik güçlerinin, çeşitli eyalet başkentlerinde kahramanca savaştığı, hava saldırılarını, çok sayıda Taliban savaşçısının ölmesiyle sonuçlandığı” gibi yayınlar...

Buna karşılık Taliban da büyük ya da küçük her şehir ya da eyalet başkentini ele geçirdiğinde “zafer davulları” çaldırtıyor.

“İktidara dönüşünün yakın olduğu” havasında.

Taliban ayrıca ele geçirdiği illerde “halkın lehte tezahürat yaptığını” gösteren videolar da göstermekte.

Ancak...

NYT “halkın bu tezahüratı, kenti ele geçiren Taliban'ın -olası- şiddet uygulamasından kaçınmak için

yaptığına” işaret ediyor.

Taliban ayrıca Afgan güvenlik güçlerine “silahlarıyla birlikte teslim olmaları” çağrısında bulunuyor.

“Bunu yaptıkları takdirde insanca muamele göreceklerine” dair güvence veriyor.

ABD, BM diplomatları ve yetkililer “Taliban'ı durdurmak üzere yeni bir plan hazırlandığını” söylüyorlar.

Taliban'ın, “ülkenin yarısından fazlasını ele geçirmiş olduğu” kabul ediliyor ama “6 ay içinde bunların geri alınacağı” iddia ediliyor.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.