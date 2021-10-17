Le Monde: Fransa'nın Mağrip'te Türkiye saplantısı

Fransız medyasından Le Monde gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye'ye dönük tuhaf bir saplantı derecesine varan açıklamalarını' eleştiren bir makale yayınladı.

Gazetenin internet sitesinde birinci sayfadan yer verilen "Fransa'nın Mağrip'te Türkiye'ye garip takıntısı" başlıklı makalede, "Macron, Erdoğan'a çok fazla odaklanarak, Mağrip'teki Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiğini unutuyor" görüşüne yer verildi.

Mağrip günümüzde Tunus, Cezayir, Fas ve Batı Sahra'yı içeren bölge olarak niteleniyor.

Amerika'nın Sesi sitesinden Arzu Çakır'ın haberine göre Orta Doğu uzmanı tarihçi Jean Pierre Filiu imzalı makalede, Macron'un Paris ve Cezayir arasında gerginlik yaratan "Türkler tarafından taşınan dezenformasyon ve propagandayla Cezayir iktidarının tarihi yeniden yazdığı, Fransız sömürgesinden önce bir Cezayir halkı olduğundan söz edilemeyeceği ve Cezayirliler'in Osmanlı sömürgesini unutarak, yalnızca Fransa'ya saldırdığı" sözlerine atıfta bulunuldu.

Makalede, Fransa'nın karikatür krizi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'ya dönük "karalama kampanyasından ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebounne ile Ankara arasındaki yakın ilişkiden endişe duymasının "meşru olabileceğini", ancak, "Erdoğan'a çok fazla odaklanarak, Mağrip'teki asıl tehlikeleri görmeme hatasına düştüğü" belirtildi.

"Cezayir'in en büyük askeri müttefiki Rusya"

Cezayir yönetiminin askeri alanda en büyük müttefikinin Rusya olduğuna dikkat çekilen makalede, "Fransız cumhurbaşkanının, böyle bir sistemin ana müttefiki olan Rusya'dan hiç bahsetmeden Cezayir'de Fransız karşıtı, rant üzerine inşa edilmiş siyasi-askeri sistemi kınadığını duymak paradoksaldır. Rus paralı askerlerine başvurmayı düşündüklerinde Malili yetkilileri kınamaktan çekinmeyen Macron'un Cezayir'deki sessizliği daha da rahatsız edici" ifadesine yer verildi.

"BEA intikam peşinde"

Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) veliaht prensi, ancak fiili yöneticisi Muhammed Ben Zayed ile yakınlığını, hatta ortaklığını kolayca sergilediği belirtilen yazıda, Hafter'i desteklediği için Libya'da hezimete uğrayan Emirlik liderinin, "Tunus'taki demokratik deneyi sabote ederek intikam almak" istediği dile getiriliyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kais Sayed'in Temmuz ayında anayasal süreci "askıya alma" kararında Mısır ve Emirlik'in büyük rol oynadığı öne sürülüyor. Cezayir ve Tunus arasındaki gerginliğin de arkasında BAE'nin rol oynadığı savunuluyor.

Makale, "Umalım ki, Macron'un Cezayir rejimine yönelik kısa süre önce gösterdiği anlayış, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki planlarının hedefindeki ülkeler için de gelir. Aksi takdirde, Fransa-Mağrip ilişkileri, Türkiye'nin sebep olmadığı ancak doğal olarak faydalanacağı, artan bir türbülans alanına girecektir" tespitiyle sona eriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.